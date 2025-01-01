Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Der Roll-Proll
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet das verunfallte Auto ihres Mannes brennend vor ihrer Haustür vor - und der Mann ist verschwunden. - Ein Jugendlicher wird nach einem angeblichen Skateunfall in die Notaufnahme gebracht und dort von einem verletzten Mann bedroht. Was verheimlicht er? - Ein Mann wird im Müllcontainer hinter seiner Stammkneipe schwerverletzt aufgefunden. Ist ein Streit zwischen seinem Kegelclub und dem rivalisierenden Stammtisch eskaliert?
Auf Streife - Die Spezialisten
