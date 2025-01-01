Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Ausgezogen
44 Min.Ab 12
Ein nackter Mann irrt über den Parkplatz einer Raststätte. Er ist Opfer eines Überfalls geworden, aber was hat der unbekannte Täter von ihm gewollt? - Ein Mann wird nach dem Unfall mit seinem Roller in der Notaufnahme behandelt, aber warum benimmt sich plötzlich seine Frau so seltsam? - Eine Frau findet ihren Nachbarn mit Brandverletzungen auf dem Campingplatz. In den Händen hält er den angeschmorten Schal ihres Freundes. Was ist den Männern passiert? Und wo hat es gebrannt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1