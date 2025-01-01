Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Katzenjammer
44 Min.Ab 12
Feuer im Beautysalon! Nach dem Hilferuf ihrer Tochter findet eine Frau ihre Schwester mit schweren Verbrennungen vor - und ihre Tochter ist spurlos verschwunden. - Schock für eine Mutter: Ihre jugendlichen Kinder wurden offenbar Opfer eines Mobbing-Angriffs. Doch die beiden verschweigen ein wichtiges Detail. - Eine Ehefrau vermutet ihren Mann verletzt auf einem großen Industriegelände. Aber er ist nicht auffindbar! Die Spezis entscheiden sich für einen Drohneneinsatz.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1