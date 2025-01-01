Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 2
Folge 2: Ehrensache

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Bruder an einem Waggon in einem verlassenen Industriegelände hängend - mit einem Schild um den Hals und der Aufschrift: "Loser". - Eine Tätowierung geht mächtig schief und führt zu einer massiven Bauchverletzung. Handelt es sich gar nicht um einen Unfall, sondern um eine bewusste Attacke? - Die Spezis werden zu einer Raststätte gerufen: Eine Frau fuhr mit ihrem Auto gegen einen Baum. War der Unfall beabsichtigt?

