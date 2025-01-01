Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 14
Folge 14: Liebe, Laser, Leidenschaft

44 Min.Ab 12

Geiseldrama in einer Schönheitspraxis! Ein Unbekannter sticht die Anästhesistin nieder und nimmt die Schönheitschirurgin sowie ihre Patientin als Geisel. - Eine Chemielaborantin verbrennt sich mit dem Bunsenbrenner. In der Notaufnahme fällt dem Arzt der schlechte Allgemeinzustand der Patientin auf. - Auf einem Autobahnrastplatz wehrt sich ein Lkw-Fahrer gegen einen Dieb. Dessen Mutter ist verzweifelt: Raubt ihr Sohn wirklich Lkws aus?

SAT.1
