Das angeschossene ScheinderleinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 104: Das angeschossene Scheinderlein
44 Min.Ab 12
Ein Mann wurde in einer Schneiderei mit einer Nagelpistole angegriffen! War es der aggressive Kunde, der mit seinem Hochzeitsanzug unzufrieden war? - Ein Mann hat sich das Bein gebrochen und wird von seinem Schwiegervater ins Krankenhaus eingeliefert. Angeblich ist er beim Putzen der Regenrinnen gestürzt. - Aus dem Nichts entstehen Brandblasen auf dem Arm einer Frau. Haben die selbstgemischten Salben der esoterischen Nachbarin etwas damit zu tun?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1