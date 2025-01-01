Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 122: Mein Bruder, der Tollpatsch
44 Min.Ab 12
Ein Chef wird verletzt, als dann auch noch die Halle droht, in Flammen aufzugehen. Hat tatsächlich ein schlampig arbeitender Mitarbeiter, der die Geräte warten sollte, Schuld an den häufigen Arbeitsunfällen? - Die plötzlichen Wutausbrüche eines angeblich sehr sanften Mannes stellen den Arzt vor ein Rätsel. - Eine Mutter hat sich während des Urlaubs ihrer Tochter in deren WG einquartiert, nun ist sie verletzt. Ist sie einem Anschlag der Mitbewohner zum Opfer gefallen?
