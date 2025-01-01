Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 131: Höllenritt
44 Min.Ab 12
Der schwere Unfall eines Motorradfahrers bringt die Spezialisten an ihre Grenzen. Um den Mann zu retten, müssen sie eine schwere Entscheidung treffen. - Eine Studentin wird nach einer Party am Badesee mit Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Kurz darauf bricht auch ihre Kommilitonin zusammen. Stehen beide Fälle miteinander in Verbindung? - Ein Mann wird mit einem lebensgefährlichen Stromschlag in der Wohnung seiner Mieterin gefunden. Doch von dieser fehlt jede Spur.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
