Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 132: Schaf im Wolfspelz
44 Min.Ab 12
Albtraum einer Mutter: Ihre Tochter liegt halbnackt und verletzt auf einem Parkplatz, die zweite Tochter ist spurlos verschwunden. Der Fall spitzt sich dramatisch zu ... - Eine junge Frau findet ihren verletzten Freund, mit der Hand tief in seiner Hose! Bei der Untersuchung macht der Arzt erschreckende Entdeckungen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1