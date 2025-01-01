Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 135: Alles halb so wild
44 Min.Ab 12
Eine Tochter entdeckt ihren Vater bewusstlos und verletzt in seinem Haus - mit einer unbekannten jungen Frau. Hat sich diese wirklich beim Vater eingemietet? - Ein Hobby-Zauberer verletzt sich auf einem Kindergeburtstag bei einem Trick an der Hand. Ein Unfall oder steckt mehr hinter dem Zittern, das den Mann plötzlich in der Notaufnahme befällt? - Eine Frau findet ihren Mann bewusstlos und nackt auf einer Raststätte. Die Spezialisten kommen einem heißen Geheimnis auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1