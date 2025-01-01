Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 21
44 Min.Ab 12

In einer Schrebergartenkolonie wird ein Mann aus seiner Laube vor einem Schmorbrand gerettet. Doch sein Zustand verschlechtert sich weiter. Haben die Nachbarn etwa damit zu tun? - Ein Junggesellinnenabschied ist eskaliert und die Teilnehmerinnen bringen die Braut mit Brandverletzungen in die Notaufnahme. - Nachdem auf einen Stiefvater mehrere Kisten gefallen sind, bezichtigt er seinen Stiefsohn der Absicht. War es Rache für eine vorige Standpauke?

