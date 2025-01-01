Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Giftiges Gemüse
44 Min.Ab 12
Drama auf einem Bio-Bauernhof: Die Bäuerin wurde schwer verletzt und das Gemüse vergiftet. Zudem ist die 12-jährige Enkelin spurlos verschwunden. - Zwei Frauen landen nach einem Eishockeyspiel verletzt in der Notaufnahme. Doch wieso will sich eine der Frauen nicht von den Spezialisten behandeln lassen? - In einem Loft, das zwei Frauen bewohnen, kommt es zu einer Explosion. Eine der Frauen hatte kurz vorher ein Paket geöffnet. Handelt es sich um eine Paketbombe?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1