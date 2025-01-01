Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Onkel Jürgen dreht durch
44 Min.Ab 12
Ein Motorradfahrer flieht nach einem schweren Unfall vor der Polizei - scheinbar ohne Grund. Als seine Schwester auftaucht, müssen die Spezialisten nicht nur den Verwundeten finden, sondern auch ein Familiengeheimnis lüften. Ausgerechnet am Geburtstag seiner Frau verbrennt sich der Ehemann das Gesicht, hat zudem schwere Magenkrämpfe. Doch die angebliche Ursache ist offensichtlich gelogen. Was wollen Mann und Tochter um jeden Preis geheim halten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1