SAT.1Staffel 9Folge 38
Folge 38: Der fremde Freund

44 Min.Ab 12

Ein Mann verursacht auf seinem Heimweg einen Unfall und zeigt Symptome einer Vergiftung. In seinem Haus wird ein Mädchen mit ähnlichen Symptomen gefunden. Was läuft da zwischen dem Erwachsenen und dem Mädchen und was hat das mit dem Zustand der beiden zu tun? - Ein Mann, der noch im Hotel Mama lebt, wird auf der Straße angefahren, doch seine Symptome passen nicht zu seinen Verletzungen. Hat der neue Lebensgefährte seiner Mutter etwas damit zu tun?

