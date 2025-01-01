Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Drama auf dem Standstreifen
44 Min.Ab 12
Der Wagen einer Frau steht verlassen auf dem Standstreifen der Autobahn. Bald darauf wird ein verletzter Mann gefunden. Schnell gerät er unter Verdacht, die Autofahrerin attackiert zu haben. - Ein Mann verätzt sich die Hände und bricht noch im Wartebereich der Notaufnahme zusammen. - Als eine Mutter ihre Tochter von einer Poolparty abholen will, torkelt ihr ein verletztes Mädchen entgegen. Schlimmer noch: Der Gastgeber weigert sich, die Tür aufzumachen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
