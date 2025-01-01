Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Drama auf dem Standstreifen

SAT.1Staffel 9Folge 50
Drama auf dem Standstreifen

44 Min.Ab 12

Der Wagen einer Frau steht verlassen auf dem Standstreifen der Autobahn. Bald darauf wird ein verletzter Mann gefunden. Schnell gerät er unter Verdacht, die Autofahrerin attackiert zu haben. - Ein Mann verätzt sich die Hände und bricht noch im Wartebereich der Notaufnahme zusammen. - Als eine Mutter ihre Tochter von einer Poolparty abholen will, torkelt ihr ein verletztes Mädchen entgegen. Schlimmer noch: Der Gastgeber weigert sich, die Tür aufzumachen.

