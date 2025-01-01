Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 51
Folge 51: Sprung ins Leben

44 Min.Ab 12

Ein Mann kommt nachts in die Notaufnahme - eingeklemmt in den Autoreifen einer Kinderschaukel. Dabei sollte er eigentlich heute Abend mit seiner Freundin bei einem Schäferstündchen für Nachwuchs sorgen ... - Zwei Töchter verstehen ihre Eltern nicht mehr, die heute aus ihrem Haus in eine kleinere Wohnung ziehen wollten. Am Umzugstag weigert sich die Mutter allerdings, auszuziehen und vom kranken Vater, der bereits die neue Wohnung bezogen hatte, fehlt jede Spur.

