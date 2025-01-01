Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 54
44 Min.Ab 12

Eine Mutter wird auf einen Golfplatz gerufen: Dort soll ihr minderjähriger Sohn mehrere Spinde aufgebrochen haben. Als wenig später ein verletzter Golfer gefunden wird, erhärtet sich der Verdacht immer mehr. - Ein Familienvater erleidet beim Bügeln eine Verbrennung. Auch seine Partnerin rätselt darüber, was zu seinem Schwindel geführt hat. - Ein Mädchen wird völlig benommen von ihrer Mutter in einer Bar aufgefunden. Hat ihr älterer Freund sie abgefüllt, um sie gefügig zu machen?

SAT.1
