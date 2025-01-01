Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Showdown an Bahn 7

SAT.1Staffel 9Folge 56
Folge 56: Showdown an Bahn 7

44 Min.Ab 12

Die Besitzerin einer Minigolfanlage wird bewusstlos und verletzt an Bahn 7 aufgefunden, nachdem ein Streit mit ihrer Schwiegertochter eskaliert ist. Wurde die Frau niedergeschlagen oder hat sie etwas anderes zu Fall gebracht? - Ein Mann ist irritiert: Ausgerechnet seine Ex ruft ihn nach dem Zusammenbruch seiner neuen Freundin in die Klinik. - Ein Familienvater liegt verletzt und bewusstlos im Garten neben einer Leiter. Hat er seine Schwägerin beim Duschen beobachtet?

