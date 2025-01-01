Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die ätzende Lynn

SAT.1Staffel 9Folge 69
Die ätzende Lynn

Die ätzende LynnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 69: Die ätzende Lynn

44 Min.Ab 12

Als ein schwer verletzter Mann plötzlich verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Können die Drohnen-Retter ihn rechtzeitig finden und eine Katastrophe verhindern? - Mit einem Stück Kaninchendraht im Oberschenkel, einer Kopfverletzung und Vergiftungserscheinungen wird ein Rentner in die Notaufnahme gebracht. Ein Nachbarschaftsstreit? - Eine Frau wird in ihrem eigenen Gartenhaus eingesperrt. Was zunächst wie ein Einbruch aussieht, entpuppt sich als Familiendrama.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen