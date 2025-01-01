Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwere Lieferung

SAT.1Staffel 9Folge 71
Schwere Lieferung

Schwere LieferungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 71: Schwere Lieferung

44 Min.Ab 12

In einer Lagerhalle wird ein Mitarbeiter unter Paketen begraben. War es ein Unfall oder Absicht seines Kollegen? - Eine Frau stürzt mit dem Rad und kommt in die Notaufnahme. Der Arzt entdeckt blaue Flecken am Körper des Mädchens, die nicht vom Sturz herrühren können. Was hat ihre Familiengeschichte mit den Verletzungen zu tun? - Ein E-Sportler liegt bewusstlos in den Scherben einer Schnapsflasche. Hat er ein Alkoholproblem oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen