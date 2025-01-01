Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Steckschuss

SAT.1Staffel 9Folge 74
Steckschuss

SteckschussJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 74: Steckschuss

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Laden gerufen, in dem eine Verletzte liegt. Bei der Versorgung seiner Patientin bemerkt der Notarzt eine Schusswunde. Die Sanitäter und er schweben plötzlich selbst in höchster Gefahr. - Eine 17-Jährige wird bewusstlos auf offener Straße aufgefunden. Was ist geschehen? - Eine Mutter will ihren Sohn von ihrem Ex-Schwiegervater abholen. Als der ihr den Zutritt verweigert und der Junge spurlos verschwunden scheint, schaltet sie die Spezis ein.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen