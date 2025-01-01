Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Steckschuss
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Laden gerufen, in dem eine Verletzte liegt. Bei der Versorgung seiner Patientin bemerkt der Notarzt eine Schusswunde. Die Sanitäter und er schweben plötzlich selbst in höchster Gefahr. - Eine 17-Jährige wird bewusstlos auf offener Straße aufgefunden. Was ist geschehen? - Eine Mutter will ihren Sohn von ihrem Ex-Schwiegervater abholen. Als der ihr den Zutritt verweigert und der Junge spurlos verschwunden scheint, schaltet sie die Spezis ein.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1