Auf Streife - Die Spezialisten

Meine Liebe, mein Verein

SAT.1Staffel 9Folge 78
Meine Liebe, mein Verein

Meine Liebe, mein VereinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 78: Meine Liebe, mein Verein

44 Min.Ab 12

Ein Amateurfußballer verschwindet auf einem Rastplatz, kurz bevor er seinen ersten Vertrag bei einem Profiverein unterschreiben soll. Als in seinem Auto jede Menge Geld gefunden wird, kommt ein schlimmer Verdacht auf: Ist der Sportler Opfer einer gewissenlosen Wettmafia geworden? Ein Unfallpatient gibt dem Notaufnahme-Arzt Rätsel auf: Seine Verletzungen erklären nicht, weshalb der Mann wie im Delirium wirkt und Angstzustände hat.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

