Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: Mannschaftskrieg
44 Min.Ab 12
In einer Schul-Sport-AG brennt die Luft, als nach dem Training zwei zerstrittene Jungs verletzt aufgefunden werden und ihre zwei Mütter aneinander geraten. - Eine Stuckateurin stürzt nach einem Krach mit ihrem Chef von einem Baugerüst - und das, nachdem sie sich ihrem Freund gegenüber zuletzt immer mehr verschlossen hat. - Ein Pizzalieferant wird verletzt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aufgefunden. Schon bald mehren sich die Hinweise, dass er gestalkt wurde.
Auf Streife - Die Spezialisten
