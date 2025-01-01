Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Der (Ex)Lokomotivführer
44 Min.Ab 12
Ein Mann ist in einem eingestürzten Baugerüst verfangen und muss von der Feuerwehr herausgeflext werden. Hat jemand das Gerüst zum Einstürzen gebracht? - Ein Mann findet erst in der Notaufnahme heraus, warum seine Freundin sich seit Tagen nicht mehr meldet. - Zwei Freunde haben sich wegen einer Mietsache komplett zerstritten. Ist es jetzt zur Prügelei gekommen? Einer der beiden ist schwer verletzt. Aber wo steckt der andere?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
