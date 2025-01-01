Familiäres FingerspitzengefühlJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Familiäres Fingerspitzengefühl
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren bewusstlosen Freund auf - und ihm fehlt ein Finger! Wurde ihm dieser im Streit mit seinem Chef oder seinem Stiefsohn absichtlich abgetrennt? - Ein Mann hat kurz vor einem Schäferstündchen mit seiner Freundin eine heftige allergische Reaktion. Wie kam es dazu? - Eine Frau versucht einen Zollbeamten abzuwimmeln, der die ausstehende KFZ-Steuer eintreiben möchte. Doch dann ertönt ein Poltern aus der Wohnung und eine Fremde liegt bewusstlos am Boden.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1