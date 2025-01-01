Schweissgebadet im KühlschrankJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Schweissgebadet im Kühlschrank
44 Min.Ab 12
Der Schülersprecher einer Gesamtschule wird in einen ausrangierten Kühlschrank eingesperrt. Schnell wird die Lage dramatisch, denn der Junge hyperventiliert. Steckt sein ärgster Konkurrent in der Schule hinter der brutalen Aktion? Ein Mädchen stürzt bei dem Versuch, zuhause abzuhauen, aus dem Fenster. In der Notaufnahme entdeckt man neben einem Milzriss eine gebrochene Rippe - doch die ist schon Wochen alt. Der Arzt steht vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1