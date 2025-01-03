Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Koma-Fahrt

SAT.1Staffel 10Folge 103vom 03.01.2025
Koma-Fahrt

Auf Streife

Folge 103: Koma-Fahrt

44 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Eine Frau sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim: Sie telefonierte mit ihrem Vater, als dieser beim Autofahren wohl einen Schlaganfall erlitten hat! - Ein Koch bringt eine Seniorin auf das Revier: Erst streitet sie sich, dann versucht sie, die Zeche zu prellen! - Auf Streife wird eine Studentin aufgegriffen, die sich an der Tür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen macht. - Während einer Rückwärtsfahrt crasht ein Lieferwagen in einen Pkw. Daraufhin will der Fahrer flüchten.

