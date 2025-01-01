Auf Streife
Folge 106: Lonely Baby
45 Min.Ab 12
Babyschreie aus einem verlassenen Kinderwagen lassen die Beamten hellhörig werden. - Ein verprügelter 16-Jähriger im Apfelsinenkostüm sucht auf der Wache Köln-Mülheim Zuflucht. - Eine Bürokauffrau im Müllcontainer wird von einem Restaurantchef des "Containerns" bezichtigt. - Durch einen umgekippten Lkw werden zwei Autos in einen schweren Unfall verwickelt. Ein Großeinsatz für die Beamten der Streife und der Spezialisten!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1