Auf Streife
Folge 119: Leicht entzündlich
44 Min.Ab 12
Der angezündete Rucksack einer 14-Jährigen bringt Mutter und Tochter aufs Revier Köln-Mülheim. Wer hat es auf das Mädchen abgesehen? - Ein Unternehmer macht einen Einbrecher dingfest. Zur großen Verwunderung: Der Eindringling ist kein Unbekannter! - Die Polizisten finden ein verunglücktes Hochzeitsauto. Auf der Straße und am Wagen ist Blut zu sehen! - Seit Tagen ist die Freundin einer Rentnerin nicht erreichbar. An deren Haus sieht die Dame plötzlich eine fremde Person!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
