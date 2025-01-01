Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Schrottknarre

SAT.1Staffel 10Folge 120
Die Schrottknarre

Die SchrottknarreJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 120: Die Schrottknarre

44 Min.Ab 12

Ein Schrottplatzbesitzer findet eine geladene Waffe auf seinem Grundstück. Zwei Männer fahren auf einem Rasenmäher lautstark übers Gelände der Wache Köln-Mülheim. Ein Mann flippt aus, weil der Paketbote das Paket an die Nachbarin gegeben hat, die es vor seine Tür legte. Nun ist es weg. Eine Frau hat Scherben im Essen. Kurz darauf bemerkt die Restaurantchefin: Der Safe wurde geknackt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen