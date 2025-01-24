Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der RTW, der niemals ankam

SAT.1Staffel 10Folge 140vom 24.01.2025
Der RTW, der niemals ankam

Auf Streife

Folge 140: Der RTW, der niemals ankam

44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Blutverschmiert steht eine Mutter aufgelöst auf der Wache Köln-Mülheim: Nach einem Notfall ist ihr Kind samt Rettungswagen verschwunden! - Auf Fußstreife im Park stößt ein Beamter in eine Trittfalle und löst ein Feuerwerk aus! Am Ende der Zündschnur finden seine Kollegen eine Koordinatenangabe. - Ein Stalker soll einen Karton mit abgetrennten Gliedmaßen und Köpfen von Barbies an seine Verehrte geschickt haben!

