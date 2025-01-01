Auf Streife
Folge 145: Wer hat an der Uhr gedreht?
45 Min.Ab 12
Vor den Augen der Beamten stürmt ein 18-Jähriger halbnackt aus dem Bordell. Hinter ihm der Bordellbetreiber. - Aneinander gekettet stehen zwei verfeindete Männer auf der Wache Köln-Mülheim. Und niemand weiß, wie es dazu kam. - Von einem Spielplatz verschwindet ein Au Pair und ihr Babysitting-Kind. Die Mutter hegt den Verdacht, dass sie das Land verlassen werden. - Zwei vermeintliche Exhibitionisten irren durch den Wald: Angeblich sind sie ungewollt nackt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1