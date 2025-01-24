Auf Streife
Folge 149: Blutwäsche
44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses hat sich ein Exhibitionist gegenüber einer Bewohnerin entblößt! Nach einer Stichverletzung flüchtet er. - Einem Turnierreiter wird das Turnierjacket abgeflammt! Der Reiter selbst ist verschwunden. - Obwohl die Polizisten keine Pizza bestellt haben, wird ihnen eine samt Botschaft geliefert! - Ein Gutachter versperrt den Mietern den Zugang zu ihrem gepachteten Grundstück. Sie dürfen angeblich nicht mehr in ihre Wohnung ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1