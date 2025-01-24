Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 149vom 24.01.2025
44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses hat sich ein Exhibitionist gegenüber einer Bewohnerin entblößt! Nach einer Stichverletzung flüchtet er. - Einem Turnierreiter wird das Turnierjacket abgeflammt! Der Reiter selbst ist verschwunden. - Obwohl die Polizisten keine Pizza bestellt haben, wird ihnen eine samt Botschaft geliefert! - Ein Gutachter versperrt den Mietern den Zugang zu ihrem gepachteten Grundstück. Sie dürfen angeblich nicht mehr in ihre Wohnung ...

