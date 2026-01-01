Auf Streife
Folge 178: Baby bitch
45 Min.Ab 12
Aufgelöst betritt eine Mutter die Wache Köln-Mülheim: Vor Erschöpfung hat sie ihr Neugeborenes im Taxi vergessen! - Ein Sanitäter wird während eines Einsatzes angeschossen! War es der unkooperative Mann der Patientin? - Auf dem Revier melden sich zwei Wanderer: Sie sind während der Tour ausgeraubt worden! Zeitgleich wird ein dritter Wanderer erwischt, wie er die gestohlene Kreditkarte benutzt. - Nach dem Duschen findet eine Frau Sexspielzeug in ihrem Bett!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12DESORIENTIERUNG
