SAT.1Staffel 10Folge 23
Folge 23: Klassenfahrt mit Folgen

45 Min.Ab 12

Wutentbrannt betritt eine Mutter mit ihrem Sohn die Wache Köln-Mülheim: Auf der Klassenfahrt hat sich die Lehrerin an den Jungen rangemacht! - Nach einem Diebstahl verdächtigt die Dame des Hauses eine Spendensammlerin. Bewahrheitet sich der Verdacht? - Eine 18-Jährige verschwindet nach einer Party. Besorgt erstattet die Mutter eine Vermisstenanzeige. - Ehekrach im Mehrfamilienhaus: Grund ist die Affäre des Mannes mit der Sekretärin! Dann wird diese verletzt aufgefunden!

