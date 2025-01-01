Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wischen, bohnern, abziehen

SAT.1Staffel 10Folge 25
Wischen, bohnern, abziehen

Wischen, bohnern, abziehenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 25: Wischen, bohnern, abziehen

44 Min.Ab 12

Diebstahl auf der Wache Köln-Mülheim: War es die Putzfrau, die zuvor von Geldsorgen erzählt hat? Überfall auf Speditionsmitarbeiter: Der Täter hatte es auf den Rucksack abgesehen. Eine Frau wird im Hotelzimmer von einem auffällig stark parfümierten Mann mit Trump-Maske sexuell belästigt. Bei einem Einbruch-Diebstahl im Golfclub hat der Täter betrunken randaliert. Auf dem Revier Köln-Mülheim trifft er auf seine Freundin ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen