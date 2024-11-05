Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ausgenagert

SAT.1Staffel 10Folge 26vom 05.11.2024
Ausgenagert

AusgenagertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 26: Ausgenagert

45 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Ein Teenie auf der Wache Köln-Mülheim: Der Freund der Mutter ist ein Tyrann und die kleine Schwester ist bei ihm! - Eine Ladendiebin wird auf das Revier Köln-Mülheim gebracht. Dort wird klar, dass das nicht der erste Diebstahl war! - Auf einer Scheidungsparty entdecken die Beamten eine manipulierte Haustür. Der Letzte, der durch die Tür ging, war der Stripper! - Ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht ist in einen Unfall verwickelt. Der Kollege ist allerdings unauffindbar!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen