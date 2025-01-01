Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 28
Folge 28: Who let the dog out?

45 Min.Ab 12

Aufregung auf dem Revier Köln-Mülheim: Eine Mutter vermisst ihre achtjährige Tochter und ein Mann seinen Hund! Gibt es einen Zusammenhang? - Ein Pizzalieferant taucht mit 15 Pizzen auf der Wache Köln-Mülheim auf, obwohl niemand etwas bestellt hat. - Im Wald steht ein Camper mit offenen Türen. Davor liegt ein Mann mit Verbrennungen im Gesicht. - Wegen eines Einbruchs in einem Reisebüro werden die Polizisten gerufen. Als sie dort eintreffen, scheint alles normal zu sein.

