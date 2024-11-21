Der Drops ist gelutschtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 62: Der Drops ist gelutscht
43 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Ein Sechsjähriger wird von einem Fremden vom Spielplatz weggelockt - und seine Oma hat es beobachtet. Nachdem eine Frau eine Anhalterin in der Not mitgenommen hat, wird sie an der Tankstelle um ihren Wagen bestohlen. Hilfeersuchen eines Mannes: Sein Online-Date weigert sich, die Wohnung zu verlassen - dabei muss er zu einem Termin. Eine Bäckerin erstattet auf der Wache Köln-Mülheim Anzeige: Ein Mann hat sich selbst bedient und nur eine leere Wodkaflasche zurückgelassen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
