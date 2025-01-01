Auf Streife
Folge 75: Das ist alles nur Ge-Cloud
44 Min.Ab 12
Einer Abiturientin wird der Rucksack mit ihren Prüfungsunterlagen gestohlen. Da sich ihr Handy darin befindet, schalten die Polizisten die Ortung ein. - Ein Einbruch lässt die Beamten ausrücken. Vor Ort treffen sie auf zwei Männer, die sich als die Mieter ausgeben. - Gerade als eine Frau alle Gurkengläser einer Marke kauft, kommt ihr eine Kundin dazwischen. - In einer ruhigen Straße rast ein Wagen immer wieder auf und ab. Plötzlich läuft eine Frau vor das Auto!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
