Auf Streife

Höllenfahrt

SAT.1Staffel 10Folge 83
Höllenfahrt

Auf Streife

Folge 83: Höllenfahrt

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet eine tote Ratte vor ihrer Tür und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim. Das ist nicht der erste Vorfall! - Eine Lehrerin beobachtet, wie Schüler etwas von einer Brücke werfen! - Bepackt mit einem Karton voller Kätzchen betritt eine Frau das Revier. Sie vermutet, dass ihr Nachbar sie ausgesetzt hat! - Bei einem Einbruch wird der Erinnerungsdiamant aus der Asche des verstorbenen Vaters gestohlen. Für die Tochter ist klar: Es war der neue Partner ihrer Mutter!

SAT.1
