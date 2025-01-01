Auf Streife
Folge 83: Höllenfahrt
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet eine tote Ratte vor ihrer Tür und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim. Das ist nicht der erste Vorfall! - Eine Lehrerin beobachtet, wie Schüler etwas von einer Brücke werfen! - Bepackt mit einem Karton voller Kätzchen betritt eine Frau das Revier. Sie vermutet, dass ihr Nachbar sie ausgesetzt hat! - Bei einem Einbruch wird der Erinnerungsdiamant aus der Asche des verstorbenen Vaters gestohlen. Für die Tochter ist klar: Es war der neue Partner ihrer Mutter!
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12DESORIENTIERUNG
