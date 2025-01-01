Auf Streife
Folge 88: Abstecher mit Folgen
45 Min.Ab 12
Auf Streife treffen die Beamten auf einen blutenden Mann, der angeblich angefahren wurde. Die Sanitäter erkennen eine Stichverletzung! - Einem Handwerker wird der Diebstahl einer Spielekonsole vorgeworfen. Dieser jedoch beteuert seine Unschuld! - Eine verletzte Frau ist mit ihrem Ehemann auf der Wache Köln-Mülheim. Resultieren ihre Blessuren aus dem Ehe-Streit? - Die Polizisten werden wegen eines Einbruchs zu einem Bürokomplex gerufen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
