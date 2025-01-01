Auf Streife
Folge 92: Alles nur geraubt
44 Min.Ab 12
Vor einem Geschäft ereignet sich ein Unfall. Als die Polizisten eintreffen, bemerken sie, dass der Laden ausgeraubt wird! - Auf einem Bauernhof verschwindet der Stalljunge. Auf der Suche nach ihm treffen die Beamten auf einen Hofmitarbeiter, der gerade etwas in eine Plane hüllt! - Da ein Bruder seine Schwester vor dem gewalttätigen Freund schützen möchte, bringt er sie auf die Wache Köln-Mülheim. - In der Früh entdecken die Polizisten eine Fünfjährige, die alleine radelt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1