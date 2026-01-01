Auf Streife
Folge 97: Schuss mit lustig
44 Min.Ab 12
Ein Auto ist vor einen Baum gefahren und der Fahrer schwer verletzt. Die Unfallursache: Eine Kartoffel! - Völlig aufgelöst betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim: Jemand hat sie in einen Porno geschnitten und den Film online gestellt! - Eine 22-Jährige alarmiert die Polizei: Ein Einbrecher ist in ihrer Wohnung! Und es ist kein Unbekannter. - Auf einem Minigolfplatz wird plötzlich ein Mann vermisst! Dann finden die Beamten einen blutigen Golfschläger im Gebüsch ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
