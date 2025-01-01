Auf Streife
Folge 100: Elfjähriger fast angezündet
45 Min.Ab 12
Nachts steht eine 76-jährige Fremde vor der Tür einer 38-jährigen Ingenieurin. Diese nimmt sie für eine Nacht bei sich auf. Doch der unerwartete Gast hat nicht vor, am nächsten Tag zu gehen. - Ein 35-Jähriger nutzt widerrechtlich den Behindertenparkplatz vor einem Supermarkt. Im Streit mit einem Gehbehinderten begründet er dies mit seiner hochschwangeren Frau, die prompt ihre Wehen bekommt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1