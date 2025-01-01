Golden Ager versuchen FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 107: Golden Ager versuchen Fahrerflucht
44 Min.Ab 12
Ein wohlhabendes Ehepaar wird beschuldigt, ein parkendes Auto mit dem Einkaufswagen beschädigt zu haben. Doch der Privatier wälzt die Schuld auf einen Flaschensammler ab... - Eine Friseurin schneidet einer ihr nicht ganz unbekannten 36-Jährigen die Haare und prompt passiert ein Fehlschnitt. Unfall oder Absicht? - Und: Einer 28-Jährigen wird der Saft abgedreht. Sie bedient sich am Strom des Nachbarn. Dass die Tat lebensnotwendig ist, glaubt er nicht - bis sie die Tür öffnet.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1