Auf Streife
Folge 123: Zwei promille Sybille
46 Min.Ab 12
Eine 18-Jährige wird in einen Unfall verwickelt und hat nicht nur den KFZ-Schaden, sondern auch einen Fünfährigen am Hals. - Durch ein Phantombild wird ein Zechpreller entlarvt. Als die Beamten ihn überführen wollen, entdecken sie eine weitere Person - nackt und auf dem Bett. - Ein Pizzabote verlässt seinen Lieferwagen, um nach der Lieferadresse zu suchen. Als er zurückkehrt, muss er nach zehn Pizzen suchen, die spurlos verschwunden sind.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1