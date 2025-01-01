Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 127
Folge 127: Mein Mann hat zwei Gesichter

45 Min.Ab 12

Erst wird eine 40-Jährige des Diebstahls einer Feinkost-Pastete bezichtigt, wenig später liegt sie verprügelt in ihrer Wohnung. Gibt es einen Zusammenhang? - Drei Jungs sind in ein Freibad eingebrochen und ein paar Runden mit einem selbst mitgebrachten Jet-Ski gefahren. Als die Polizei eintrifft, liegt einer von ihnen schwerverletzt am Beckenrand. - Zwei 18-Jährige rasen mit ihrem PKW in eine Mauer. Sie haben Brandspuren an Haaren und Kleidung. Zudem streiten sie heftig.

