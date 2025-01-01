Auf Streife
Folge 158: Karate-Anne-Lise
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seinen Kollegen ohnmächtig vor seinem Auto vorgefunden. Angeblich haben ihn drei Rocker brutal überfallen. Doch es gibt ein Überwachungsvideo. - Eine Mutter verursacht durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall. Der Geschädigte flippt daraufhin aus. Wieso ist die Mutter so stark in die Eisen gegangen? - Ein Busunternehmer ruft die Polizei, weil über Nacht einer seiner Busse mit grüner Farbe besprüht wurde. Kurze Zeit später eskaliert die Situation ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
