Auf Streife
Folge 164: Der Rabenvater
46 Min.Ab 12
Zwei Jungs randalieren in einer Eisdiele, nachdem der Eisdielenbesitzer ihnen die Rechnung bringt. Kurz zuvor saß der Vater der zwei Brüder mit am Tisch. - Eine 41-Jährige wird auf einem Parkplatz zugeparkt. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, taucht ihr Freund auf und macht sie lautstark dafür verantwortlich. Eine Halterabfrage durch die Polizisten bringt Erstaunliches ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1